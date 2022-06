Toenemende drukte bij teststraten, GGD-locaties vaker open

De coronatestlocaties van de GGD in Assen en Emmen zijn vanaf vandaag weer dagelijks geopend, vanwege toenemende drukte. Komende week verhuist de testlocatie in Assen naar een grotere locatie.

"Het wordt drukker op de testlocaties in Drenthe. Daarom passen we onze openingstijden aan", meldt de Drentse GGD. De gezondheidsdienst hield sinds begin april vier testlocaties in Drenthe deels open, maar 'mocht de situatie erom vragen, dan willen we snel weer kunnen opschalen', werd er duidelijk bij gezegd.

Dagelijks

Nu wekelijks het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Nederland oploopt, is de eerste opschaling een feit. Ook testen voor vakanties zijn mogelijk oorzaak van de toegenomen vraag. Vanaf vandaag zijn de locaties in Assen en Emmen weer dagelijks geopend. "Ook in het weekend. Je kunt op deze locaties terecht tussen 8.30 en 11.30 uur", meldt de GGD. Assen was vier dagen in de week geopend, Emmen drie.

In Hoogeveen kan op maandag dinsdag en donderdag een GGD-coronatest worden gedaan. In Meppel kan dat op woensdag en vrijdag, vanaf 4 juli komt daar de maandag bij. Ook op die locaties is kan een afspraak worden ingepland tussen 08.30 en 11.30 uur

Locatie Assen verhuist