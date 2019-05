vv Roden schrijft geschiedenis met promotie naar 1e klasse

vv Roden hikte er een paar jaar tegenaan, maar eindelijk is het dan gelukt: promotie naar de 1e klasse van het zondagvoetbal. De 3-2 thuisoverwinning op het Groninger Helpman was vanmiddag voldoende voor de titel in de 2e klasse K.

De uitzending van Onze Club

"Een terecht kampioenschap, met dank aan de breedte van de selectie", aldus trainer Harry Zwiers. "We hebben dit seizoen even een slechte serie gehad van drie wedstrijden, maar verder waren we heel stabiel", vulde Robin van der Tuin aan. De spits van Roden werd met drie treffers de man of the match.Roden startte furieus tegen Helpman, dat nog mag hopen op een periodetitel. Binnen anderhalve minuut stond het namelijk 1-0. Een mooie voorzet van Nick ter Arkel werd evenzo fraai ingekopt door Van der Tuin. Het was voor de spits zijn 24e treffer van het seizoen.Kort voor rust kwam Helpman, in een verder tegenvallende wedstrijd, op gelijke hoogte. Uit een corner van Ralph Boekema, die kort daarvoor een grote kans liet liggen, mikte de bal op het hoofd van Kevin Hofman: 1-1.Binnen 20 minuten in de tweede helft leek het duel gespeeld. Van der Tuin, met een volley en een intikker na goed voorbereidend werk van Bert Roede en Enrico Wardenier (clubtopscorer met 27 goals), zorgde voor een marge van twee goals.In de slotminuten kwam Helpman uit een strafschop nog wel terug tot 3-2, maar verder liet Roden de Groningers niet komen waarna het feest kon losbarsten.