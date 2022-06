TT-speaker Jan de Rooij legt na 47 jaar de microfoon neer

Met een functie minder, maar een trofee rijker wordt Jan de Rooij vanmorgen wakker. Sinds 1976 was hij de speaker van de TT, maar na 47 jaar is het mooi geweest voor de speaker uit Breda.

"Het is heel bijzonder, 47 jaar is een hele lange tijd", blikt De Rooij terug. Hoewel hij zelf koos om te stoppen, is het 'toch even wennen'.

De stem

Miljoenen bezoekers hoorden de afgelopen decennia de stem van De Rooij tijdens de race. "In '76 zat ik in een soort duivenhok van een meter bij een meter. Ik had een rondenteller en drie stopwatches." Tegenwoordig zit de speaker in de toren, hoog boven de toeschouwers. Een vooruitgang, maar niet alles werd beter voor een romanticus als De Rooij. "Nu is het allemaal digitaal, je kijkt op je telefoon of laptop. Ik hou van geschreven briefjes en plakkertjes op de ramen, maar dat kan niet meer."

Veel briefjes en andere herinneringen uit vervlogen TT-jaren heeft De Rooij bewaard. Zoals de paarse armband met zijn official-nummer. "Je mocht in de paddock, je mocht de baan op, je mocht overal komen." Ook instructies over wat hij wel 'en vooral wat ik niet mocht' zeggen tijdens de race heeft hij niet weggegooid.

Uncini en Middelburg

Een moment uit de afgelopen 47 jaar is de Brabander in het bijzonder bijgebleven. "Het ongeval met Franco Uncini." In 1983 valt de Italiaan, waarna hij tegen zijn hoofd wordt gereden door Wayne Gardner. "Zijn helm vloog af, Je denkt dan: die is harstikke dood, dat kan niet anders." Dat was toch anders. "Het goede bericht is dat hij hier nog steeds rondloopt en er gelukkig nog steeds is."

Maar ook mooie zeges staan hem bij. "Natuurlijk de overwinningen van Wil Hartog en mijn goede vriend Jack Middelburg. Dat was echt een hele goede vriend, heel bijzonder."

Einde van een tijdperk

Ruim 100.000 mensen hoorden De Rooij gistermiddag voor het laatst vanuit de toren over het circuit schallen. "Met enige trots mag ik nu zeggen, met 47 jaar onafgebroken, dat ik de langstzittende speaker van Assen ben."