Degradatie nu heel dichtbij voor Nieuw Buinen, GOMOS blijft vierde

De uitzending van Onze Club

Na 25 speelronden staat Nieuw Buinen nog altijd laatste in de 1e klasse F. De ploeg verloor kansloos tegen de nummer twee SWZ Sneek. Op eigen veld werd het 1-6. Naaste concurrenten GAVC en Noordster verloren ook, maar het verschil is nog altijd één punt op GAVC en twee punten op Noordster. Stadspark is met vier punten voorsprong sowieso buiten bereik.Om rechtstreekse degradatie te voorkomen moet Nieuw Buinen de laatste wedstrijd winnen, om minimaal twee punten in te lopen op Noordster en GAVC. In de laatste speelronde wacht echter koploper vv Emmen, dat in de laatste wedstrijd speelt voor de titel. Een ogenschijnlijk onmogelijke opgave. Als dit toch lukt, wacht Nieuw Buinen de wedstrijden van de nacompetitie.VKW was tot enkele weken terug nog een serieuze kandidaat voor de titel, maar enkele tegenvallende resultaten hebben de ploeg uit Westerbork ver terug geworpen. Ook op bezoek bij FVC uit Leeuwarden kon de ploeg van Bas Nibbelke niet imponeren en verloor het met 4-1. Hierdoor is het gat met koploper Emmen opgelopen naar acht punten. Wel blijft VKW vasthouden aan de derde plaats op de ranglijst.Door een 2-1 zege op GRC Groningen heeft GOMOS uit Norg de vierde plaats bijna verzekerd. Ronald Sloots en Joris Adams tekenden voor de doelpunten. Doordat SVBO gelijk speelde is het gat opgelopen naar drie punten. Alleen bij een zege kan de ploeg uit Barger-Oosterveld nog wel voorbij komen. GOMOS zou dan moeten verliezen.