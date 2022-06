Volle spreekuren en te veel administratie. Huisartsen komen deze week in actie

"De grens is bereikt voor huisartsen." Lamiek Westerhof, huisarts in Assen en voorzitter van Huisartsenzorg Drenthe, is duidelijk. "De zorgdruk neemt steeds verder toe."

Deze week voeren huisartsen actie. Dat gebeurt vooral in de praktijken zelf. Daarin gaan de huisartsen in gesprek met de patiënten om aandacht te vragen voor de situatie. "In onze praktijk dragen we allemaal een T-shirt met daarop het aantal patiënten waar wij voor zorgen. Dat soort acties vinden er in onze praktijken plaats", geeft Westerhof als voorbeeld. En op vrijdag 1 juli volgt een landelijke actiedag in Den Haag.

Regeldruk

Wat de huisartsen vooral willen is toegankelijk blijven voor de patiënten. "We merken dat patiënten moeite hebben om afspraken te maken. Spreekuren zitten vol. Dat willen wij niet." En de huisartsen willen voldoende tijd voor de patiënten. "Daar ontbreekt het momenteel aan."

De drukte bij de huisartsen komt door de vergrijzing, maar ook door problemen met doorverwijzen. Er zijn lange wachtlijsten in de ziekenhuizen, maar ook in de geestelijke gezondheidszorg. "De patiënten komen weer terug bij ons." En er speelt nog wat. De huisartsen kampen met veel administratiewerk.

"We worden overal voor gevraagd om formulieren in te vullen", zegt Westerhof. "Gemeentes, belasting, arbo-diensten. Dat moet gewoon stoppen. Dat is geen huisartsenwerk en kost ons heel veel tijd."

Meer huisartsen

De oplossing kan liggen in het aantrekken van meer huisartsen. Maar zo simpel is dat nog niet. "Er is overal een tekort. Niet alleen huisartsen, maar ook doktersassistenten." Daarom pleiten de huisartsen in ieder geval voor minder regeldruk.