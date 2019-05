Drenthe Toen #35: Wilsters flappen en een ontdekkingstocht over de Noorderbegraafplaats

In Drenthe Toen aandacht voor de Noorderbegraafplaats in Assen, waar je het verschil in stand tussen inwoners kunt aflezen aan de graven. Gerrit Boxem vertelt over een aanval op geallieerde vliegtuigen boven Drenthe en Albert Kloeze zoekt naar een historisch zakmes. Daarnaast gaan we wilsters flappen met Henk Luning.

02.06 - De Noorderbegraafplaats in Assen is de oudste algemene begraafplaats van de stad. Historicus Lucas Kwant leidt ons rond en laat ons de verschillende bijzondere graven zien.21.05 - Old neis met Aaldert Oosterhuis. Hij neemt ons mee naar het jaar 1911. In die tijd hebben Drenten ook al last van overlast door insecten.24.52 - Uit het RTV Drenthe archief: Toerisme in Drenthe. Geesje Beenen en Hiltjo D. Schut nemen ons mee naar Orvelte27.14 - Luchtvaartjournalist Gerrit Boxem neemt ons mee naar dinsdag 15 augustus 1944. De Geallieerden hebben al tijden niet veel meer te vrezen van de Duitse Luftwaffe. Maar die dag gaat het boven Zuid-Drenthe goed mis.33.33 - Albert Kloeze zocht 25 jaar lange een Kloeze-zakmes, gemaakt door zijn overgrootvader smid Jan Kloeze. Hij vertelt over zijn zoektocht.43.12 - Henk Luning vertelt alles over het flappen van wilsters, de jacht op de goudplevier.50.16 - Directeur Hendrik Hachmer van het Veenkoloniaal Museum over armoede in de Drentse Veenkoloniën56.35 - Robbert Oosting leest een verhaal van schrijver Wiebe Kruijer.Lukas Kwant - Historicus en rondleider NoorderbegraafplaatsGerrit Boxem - LuchtvaartjournalistAlbert Kloeze - Zocht 25 jaar na het zakmes van zijn overgrootvaderHenk Luning - Historisch onderzoekerHendrik Hachmer - Directeur Veenkoloniaal MuseumSophie Timmer