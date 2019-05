Zieke Bennie Streuer rijdt toch naar derde plek op Lausitzring

Streuer reed zaterdag nog wel de kwalificatie, maar zag aan het eind van de middag af van de eerste van de twee races van het weekend. Zondag startte hij wel in race twee en eindigde als derde.Op vrijdagavond merkte de coureur uit Grolloo dat het niet goed met hem ging. “Ik voelde mij plotseling slap worden en binnen een uur had ik een behoorlijke koorts. Zaterdag, toen de kwalificatierace werd verreden, voelde ik mij ook totaal niet lekker, maar wilde toch rijden. Uiteindelijk heb ik dat wel gedaan. Maar voor de race aan het eind van de middag voelde ik me zo slap dat ik niet meer kon starten.”Ook zondag ging het nog niet florissant met Streuer, maar uiteindelijk hij wel samen met bakkenist Kevin Rousseau aan de start. “Ik wist dat er geen topklassering voor mij in zat, maar ik wilde wel rijden. De start was slecht en ik had direct in de gaten dat ik de beste combinaties niet kon volgen. Wel wist ik redelijk aansluiting te houden, ook toen de Duitser Sattler bij mij kwam aandringen. Ik heb alles gedaan om hem achter mij te houden en dat lukte. Dat ik derde ben geworden is eigenlijk een wonder. Met deze positie ben ik erg tevreden”, aldus Bennie Streuer na afloop.De winst op de Lausitzring ging naar de Engelse combinatie Reeves/Wilkes. Streuer en Rouseau maken zich nu op voor de twee races komend weekend op het TT Circuit, tijdens de Ducati Club Races.