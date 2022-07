Corona rukt op: hoe reageert de zorg en het onderwijs in Drenthe?

Het aantal positieve testen loopt weer op, merkt GGD Drenthe. Testlocaties in Emmen en Assen zijn weer dagelijks geopend. De testlocatie in Assen gaat zelfs naar een grotere locatie aan de Aziëweg. De eerste opschaling is een feit.

Ook ziekenhuizen nemen maatregelen: werknemers moeten weer mond- en neusmaskers dragen.

Sinds vorige week zijn medewerkers van de Treant-locaties weer verplicht een mond- en neusmaskers te dragen als ze binnen anderhalve meter zorg verlenen, laat een woordvoerder weten. Daarnaast wordt iedereen op het hart gedrukt zelftesten én het gezond verstand te gebruiken. Wat betreft ic-bedden: die kunnen ze op elk moment op- en afschalen, net zoals dat gebeurde tijdens corona.

Bezoekers hoeven nog niet verplicht maskers te dragen of anderhalve meter afstand te houden. Voorlopig blijft dat zo, evenals de bezoekregeling tussen twee en acht uur 's avonds en het maximaal aantal van twee bezoekers voor een patiënt op een afdeling. Dat was al zo voor corona en dat blijft voorlopig.

Niemand op de IC

Het WZA ziet het aantal patiënten dat opgenomen wordt met corona weer groeien. "Dit zijn patiënten die voor een andere diagnose in behandeling zijn en dan besmet blijken te zijn. Wij krijgen nog niet veel patiënten met ernstige corona-klachten binnen. Momenteel ligt er ook niemand met corona op onze Intensive Care", zegt Hans Mulder, lid van de Raad van Bestuur van het Wilhelmina Ziekenhuis.

In het WZA droegen medewerkers al sinds de corona-uitbraak een mond- en neusmasker als ze zorg verleenden binnen anderhalve meter. Dat blijft zo. "We blijven daarnaast onze medewerkers testen wanneer ze klachten hebben."

Mulder ziet dat het aantal positieve testuitslagen onder personeel ook weer begint te groeien: "Het lukt vooralsnog wel om de roosters rond te krijgen, maar het gaat de komende weken wel spannend worden. Dit is op dit moment onze grootste zorg als het gaat om oplopende besmettingsgevallen". Een speciale corona-afdeling is nog niet ingericht. Patiënten die besmet zijn worden in isolatie verpleegd en op dit moment volstaan de reguliere isolatiekamers.

Uitzingen tot zomervakantie

Ook op de scholen zien ze de besmettingsaantallen oplopen. Voorlopig hopen ze het uit te zingen tot de zomervakantie, die over drie weken begint.

Eric Rietkerk van CKC Drenthe hoopt en verwacht geen ingrijpende maatregelen te hoeven doorvoeren. "Wat goed is voor kinderen moet je doen. Dat is voor ieder kind verschillend. Maar terug naar thuisonderwijs willen we alleen in uiterste noodzaak doen." CKC Drenthe verzorgt christelijk basisonderwijs en kinderopvang op 30 onderwijsinstellingen in Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Tynaarlo, Noordenveld en Midden-Drenthe.

Marcel Klaverkamp van het Dr. Nassaucollege, met vijf locaties in Drenthe, hoopt het ook uit te zingen tot de zomervakantie. "Gelukkig is het nu op de scholen al minder druk, doordat de examenklassen er niet meer zijn." Voorlopig blijven de regels hetzelfde als landelijk voorgeschreven: blijf thuis als je klachten hebt die bij corona passen en doe een zelftest. Bij een negatieve test mogen leerlingen weer naar school, bij een positieve blijven ze thuis.

"Hoe het er na de vakantie uitziet is onzeker", zegt Klaverkamp. "We verwachten meer besmettingen. Maar het laatste dat we willen is opnieuw afstandsonderwijs op grote schaal. We gaan het zien."