Oh nee, zelftest positief! Naar de teststraat is lang niet altijd nodig

Een zelftest is voldoende. Dat is vanaf april het devies, als je coronaklachten hebt. Maar wanneer is het de bedoeling dat je toch een ritje langs de teststraat maakt?

Deze vraag kwam binnen bij Zoek het uit! . Wil jij weten of je na je zelftest alsnog langs de GGD moet? Lees dan verder!

De coronatestlocaties van de GGD in Assen en Emmen zijn vanaf deze week weer dagelijks geopend, vanwege toenemende drukte. Komende week verhuist de testlocatie in Assen naar een grotere locatie. Er zijn dus steeds meer mensen die zich toch laten testen bij de GGD. Maar wanneer is dat nodig?

Uitzondering op zelftest

Het advies van de Rijksoverheid is om bij klachten een zelftest te doen. Op die manier weet je eenvoudig en snel of je het coronavirus hebt opgelopen en of het dus verstandiger is om een paar dagen thuis te blijven. Is de zelftest positief, dan is een bevestigende test bij de GGD niet nodig.

Toch zijn er ook gevallen waarbij een gang naar de teststraat nog mogelijk is. Volgens Rijksoverheid.nl geldt dit voor de volgende doelgroepen:

Zorgmedewerkers: Bij een positieve zelftest is bevestiging niet nodig. Klachten, en zelftest negatief? Dan is het advies, omdat u werkt met mensen met een kwetsbare gezondheid, om een afspraak te maken bij de GGD voor een PCR-test.

Inwoners van een verpleeghuis of een andere instelling met kwetsbare personen (boven de 70 jaar of met een ernstige afweerstoornis);

Mensen die thuis wonen en naar de dagbesteding gaan (boven de 70 of met een ernstige afweerstoornis);

Mensen die geen zelftest kunnen doen, ook niet met hulp van anderen;

Mensen die een herstelbewijs nodig hebben kunnen na een positieve zelftest terecht bij de GGD. Een herstelbewijs kan nodig zijn om door sommige Europese landen te kunnen reizen.

Teststraten vaker open

Nu wekelijks het aantal positieve testen in Nederland oploopt, is de eerste opschaling een feit. Ook testen voor vakanties zijn mogelijk oorzaak van de toegenomen vraag. Vanaf deze week zijn de locaties in Assen en Emmen weer dagelijks geopend. "Ook in het weekend. Je kunt op deze locaties terecht tussen 8.30 en 11.30 uur", meldt de GGD. Assen was eerder vier dagen in de week geopend, Emmen drie.

In Hoogeveen kan op maandag, dinsdag en donderdag een GGD-coronatest worden gedaan. In Meppel kan dat op woensdag en vrijdag, vanaf 4 juli komt daar de maandag bij. Ook op die locaties kan een afspraak worden ingepland tussen 08.30 en 11.30 uur.

In Assen zijn vanaf 4 juli de vaccinatie- en testlocatie gescheiden. Testen wordt dan gedaan in de grotere locatie aan de Aziëweg, er blijft geprikt worden aan de Amerikaweg.

Test positief, en nu?