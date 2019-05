Eline Vedder na #doesnormaal: We staan niet alleen

Gisteren vormden boeren met hun trekkers levensgroot #doesnormaal. In een weiland in het Overijsselse Scheerwolde, bij Steenwijk, werden de trekkers zo in formatie gezet dat de boodschap vanuit de lucht te lezen was.De boeren wilden een statement maken tegen de manier waarop dierenactivisten vorige week een varkensbedrijf in Boxtel bezetten. "Het kan niet zo zijn dat de mensen die 365 dagen per jaar ons voedsel maken, zich zorgen maken of hun boerderij bezet wordt", zegt een van de initiatiefnemers Eline Vedder, CDA-Statenlid en boerin in Ruinerwold."Wij wilden iets doen waar heel veel mensen aan mee kunnen doen. De trekker is het symbool van het boerenbedrijf, dus bedachten wij zaterdag iets ludieks en ging de oproep naar buiten."Het statement van de boeren kreeg aandacht van de landelijke media. "Dat raakt mij", zegt Vedder, die veel reacties kreeg. "Het laat zien dat we niet alleen staan. Zoals we vaker zien is het een klein groepje met een andere mening dat eigenlijk de keuzevrijheid van de meerderheid gijzelt."Of het bij een eenmalige actie blijft, weet Vedder niet. Wel zegt ze binnenkort met de initiators bij elkaar te komen.