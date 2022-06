Laatste campinggasten TT vertrekken naar huis: 'Maar eerst koffie'

Ook campingbaas Jan heeft een mooi weekend achter de rug met zo'n 900 campinggasten. "Het was heel gemoedelijk en een stuk rustiger dan andere jaren, maar wel erg gezellig", vertelt hij tussen het opruimen door. "En bijna geen rommel." Het valt inderdaad op dat het schoon en netjes is op het campingterrein. "We gingen drie keer per dag rond om afval op te halen en de mensen kwam al uit zichzelf hun afvalzakken brengen. Dan blijft het ook netjes."

Een stukje verderop in de straat bij campings De Vledder, Vledder Noord en Vledder Regio hebben ze ook een mooi weekend achter de rug. Daar zijn de meeste gasten gisteren al vertrokken. Een vriendengroep uit Limburg is er nog. "We ruimen vandaag de laatste dingen op en dan rijden we weer naar huis. Het was weer een fantastisch weekend."