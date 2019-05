Ze zijn eruit: Drenthe heeft een nieuwe coalitie

Het coalitieakkoord wordt vanmiddag om 14.30 uur gepresenteerd in het provinciehuis in Assen. Formateur Cees Bijl en de onderhandelaars van de andere partijen geven dan een toelichting. Acht weken geleden waren de verkiezingen. De PvdA werd toen de grootste partij (6), maar verloor wel een zetel ten opzichte van vier jaar geleden. Nieuwkomer Forum voor Democratie haalde vanuit het niets zes zetels en werd de tweede partij van Drenthe. VVD (6) en CDA (5) verloren allebei een zetel. GroenLinks ging van twee naar vier zetels en werd daarmee de vijfde partij. De ChristenUnie behield drie zetels.Informateur Roelie Goettsch sprak na de verkiezingen met alle partijen. Ze wilde daarna een vervolggesprek met de vier grootste partijen, maar vorige maand werd bekend dat Forum voor Democratie niet in het nieuwe college zou komen.Volgens Goettsch was een samenwerking met die partij niet realistisch, omdat de partijen op het thema klimaat en energie geen overeenstemming konden bereiken. Forum voor Democratie-fractievoorzitter Hendrikus Velzing reageerde verbolgen op het advies van Goettsch.Het beoogde college van Gedeputeerde Staten heeft 24 van de 41 zetels in het parlement. De kandidaat-gedeputeerden zijn Cees Bijl (PvdA), Henk Brink (VVD), Henk Jumelet (CDA), Hans Kuipers (GroenLinks) en Tjisse Stelpstra (ChristenUnie). Kuipers is daarmee de enige nieuwkomer in het college. De andere vier waren ook al gedeputeerde in de afgelopen bestuursperiode.