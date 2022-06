Boeren hebben A28 verlaten, nog wel drukte op omliggende wegen

De boeren stopten vlak voor de afrit Dwingeloo. Daar kwamen ze een politieblokkade tegen die hen probeerde te bewegen de snelweg te verlaten. Andere boeren blokkeerden daarop een parallelweg. Zij probeerden zo te zorgen dat de andere protesteerders op de snelweg verder konden rijden. Het doel was om Assen te bereiken.

Inmiddels hebben de boeren de snelweg verlaten. Een groep actievoerders is nu bij Attero in Wijster.

We waren live aanwezig bij de acties van vanmiddag. Kijk de livestream hieronder terug. Werkt de video niet, kijk dan op onze Facebookpagina

Het zou niet gaan om een georganiseerde actie vanuit Farmers Defence Force of LTO Noord. In eerste instantie was de gedachte dat de boeren naar Hoogeveen zouden trekken, maar ze zetten nu dus koers richting Assen.