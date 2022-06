Boeren via A28 onderweg naar Assen

Zo'n zestig tot zeventig boeren zijn via de A28 vanuit Pesse onderweg naar Assen. De boeren zouden via bermen politieauto's ontweken hebben en de snelweg zijn op gereden. Met hun actie protesteren ze tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Het zou niet gaan om een georganiseerde actie vanuit Farmers Defence Force of LTO Noord. In eerste instantie was de gedachte dat de boeren naar Hoogeveen zouden trekken, maar ze zetten nu dus koers richting Assen.