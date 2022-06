Boerenprotest bij Attero in Wijster, actie op A28 voorbij

Een aantal boeren blokkeert met meerdere trekkers de toegang tot afvalverwerkingsbedrijf Attero in Wijster. Het bedrijf wordt door de boeren gezien als een belangrijke uitstoter van stikstof. In de zomer van 2020 sloten boeren ook de weg richting Attero af.

Eerder vandaag reden zo'n zestig tot zeventig boeren bij Pesse de A28 op om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren zetten koers in noordelijke richting, naar Assen. Om de A28 op te rijden, ontweken ze op 'een gevaarlijke wijze' een blokkade van agenten. Deze boeren krijgen een boete, zo meldt een politiewoordvoerder.

We waren live aanwezig bij de acties van vanmiddag. Kijk de livestream hieronder terug. Werkt de video niet, kijk dan op onze Facebookpagina

Het zou niet gaan om een georganiseerde actie vanuit Farmers Defence Force of LTO Noord. In eerste instantie was de gedachte dat de boeren naar Hoogeveen zouden trekken.