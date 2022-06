Boerenprotesten in Drenthe voorbij, ministers veroordelen acties

Zo'n zestig tot zeventig boeren reden vanmiddag bij Pesse de A28 op om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren zetten koers in noordelijke richting, naar Assen. Om de A28 op te rijden, ontweken ze op 'een gevaarlijke wijze' een blokkade van agenten. Deze boeren krijgen een boete, zo meldt een politiewoordvoerder.

De boeren stopten vlak voor de afrit Dwingeloo. Daar kwamen ze een politieblokkade tegen die hen probeerde te bewegen de snelweg te verlaten. Andere boeren blokkeerden daarop een parallelweg. Zij probeerden zo te zorgen dat de andere protesteerders op de snelweg verder konden rijden. Inmiddels hebben de boeren de snelweg verlaten.

Later in de middag kwam een aantal boeren samen bij afvalverwerkingsbedrijf Attero in Wijster. Zij blokkeerden de toegangsweg naar het bedrijf, dat door boeren gezien wordt als een belangrijke uitstoter van stikstof. In de zomer van 2020 sloten boeren ook de weg richting Attero af.

We waren live aanwezig bij de acties van vanmiddag. Kijk de livestream hieronder terug. Werkt de video niet, kijk dan op onze Facebookpagina

Ministers oneens met manier van protesteren

Ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof), Henk Staghouwer (Landbouw) en Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) veroordelen de acties op de snelweg. Boeren mogen hun zorgen uiten en protesteren, maar dat moeten ze wel binnen de grenzen van de wet doen, benadrukken beide ministers. De acties van vandaag vinden zij "niet gepast. Hou je alsjeblieft binnen de kaders van de wet", roepen zij de protesterende boeren op.

Naast de A28, kwamen de boeren in actie op de A67, de A2 en de N36 bij Ommen. "Je punt maken doe je niet door weggebruikers in gevaar te brengen. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Dan heeft de politie geen keuze dan waar mogelijk in te grijpen, desnoods achteraf. Laat het niet zo ver komen", waarschuwt Yesilgöz.

Politie liet weten te handhaven, als dat kan

Een politiewoordvoerder liet tijdens de actie op de A28 weten dat er gehandhaafd wordt, als de veiligheid dat toelaat. "Daarmee geldt dezelfde insteek als vorige week." Daarmee wordt gewezen op het landelijke boerenprotest in Stroe, waarbij ook trekkers over de snelweg reden. "Maar achteraf optreden kan ook, op basis van de informatie die we verzamelen."