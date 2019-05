Nieuw melksysteem: Dit scheelt ons drie uur werk op een dag

Bij Het Nieuwe Melken gaat er in de vloer van de melkstal een klep open onder de koe en komen er vier tepelbekers omhoog. Deze bekers kunnen op de uier geplaatst worden. 200 koeien worden per dag op deze manier gemolken bij Mennik.Voor Geert Mennik, die het bedrijf runt met zijn ouders en broer, scheelt deze nieuwe melkmethode drie uur werk op een dag. "We kunnen nu veel sneller werken, omdat je de bekers met twee handen tegelijk kunt aansluiten."Bij het traditionele melken werd gebruik gemaakt van een zogenoemde melkklauw, die drie kilo weegt. De melker houdt dan de melkklauw in de ene hand en met de andere hand sluit hij de tepelbekers aan.Mennik's boerderij is de eerste in Drenthe die met het nieuwe systeem werkt. "We moesten de oude melkstal vervangen. We zochten iets anders en dit werkt gewoon sneller en het werk is lichter," aldus Mennik.Waarom kiest dan niet elke boer voor dit systeem? Mennik: "Het is duurder in de aanschaf, dus ik denk dat dat sommige boeren wel terughoudend maakt."