Coevorden krijgt 'hotspot' voor archeologie

Zo'n kanonskogel, pijpenkop of scherf breng je dan naar de amateurarcheologen, die daar aan het werk zijn. "Zij kunnen dan kijken wat het is, uit welke periode het komt en wat voor materiaal het is", legt Horneman uit. Volgens Horneman komt het vaak voor dat mensen in de omgeving van Coevorden archeologische vondsten doen.De ArcheoHotspot is nog wel op zoek naar amateurarcheologen. Die amateurarcheologen gaan niet alleen kijken naar de objecten die mensen binnenbrengen. "Ze kijken ook naar spullen die we aangeleverd krijgen uit het archeologisch depot in Nuis. Daar liggen alle vondsten van de drie noordelijke provincies opgeslagen", vertelt Horneman. "Die leveren dozen vol met scherven. De amateurarcheologen gaan dan puzzelen met de geschiedenis."Medio juli gaat de hotspot open. Vrijwilligers die zich willen aanmelden moeten, vanzelfsprekend, wel een voorliefde voor geschiedenis en archeologie hebben. "Je krijgt dan twee cursussen: archeologie en wetgeving en ethiek, want je moet weten wat je wel en niet mag doen. Dus je wordt wel een beetje opgeleid."De ArcheoHotspot is onderdeel van een nieuw cultuurhistorisch paviljoen, achter het gemeentehuis. Dat initiatief komt van het Stedelijk Museum Coevorden. In Zuid-Nederland zijn al vergelijkbare initiatieven, in Noord-Nederland is dit het eerste. "De ArcheoHotspot is een tijdelijke invulling van het paviljoen en zal er twee tot drie jaar zijn. Als de hotspot een succes is, kijken we wat verder nog kunnen doen", besluit Horneman.