Johan Vlemmix zoekt Drentse deelnemers Te land, ter zee en in de lucht

De reünie is op zondag 2 juni bij Vlemmix thuis in Eindhoven. "We organiseren ook een expositie en het boek over veertig jaar tv-historie wordt uitgebracht, de boekpresentatie wordt gedaan door Ron Boszhard."Vlemmix deed als deelnemer honderd keer mee aan alle verschillende onderdelen van het spel. Het programma werd bekend door onderdelen als de caravanrace, fiets 'm d'r in en gein op 't plein."De reünie is voor alle deelnemers die ooit betrokken zijn geweest bij Te land, ter zee en in de lucht en mensen die er ooit gewerkt hebben." Dat zijn er in de loop der jaren duizenden geweest, waaronder heel wat Drenten. Vlemmix: "Het gaat allemaal gebeuren voor en in mijn huis. We maken een fiets 'm d'r in-baan in het zwembad in mijn huis. Gelukkig heb ik een hele grote tuin en een groot huis, dus dat wordt geen probleem."De spelshow was een reizend circus dat veel plaatsen in Nederland bezocht. In Drenthe was Meppel gastheer. "We zijn niet heel veel in Drenthe geweest, helaas niet", zegt Vlemmix. "Wie weet komen we in de toekomst alsnog, of met een afgeleide van het programma."Oud-deelnemers kunnen zich via Facebook aanmelden voor de reünie.