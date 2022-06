'Bedoeling was om langzaam te rijden, maar ME houdt ons tegen'

"Eigenlijk was het de bedoeling om langzaam te rijden. Maar de ME houdt ons tegen", vertelt boer Sanne. Zij heeft iets verderop haar boerderij. Ze vertelt dat het de bedoeling was om een langzame ronde op de snelweg te rijden.

Of de actie gaat helpen in het voordeel van de boeren, weet Sanne niet. "We weten het zelf ook niet, maar niks doen helpt sowieso niet. We moeten iets doen, en met z'n allen blijven strijden. Want als we niks doen, dan rammen ze alle wetten en regels erdoor. En dan heb je, in no time, een Nederland zonder boeren."