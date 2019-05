Wereld Bijen Dag: 'We moeten opschieten met veranderen'

Meer weten over bijen? Neem eens een kijkje bij bijenhouderijen: ROEG! zette er een paar op een rijtje

Hulshof is voorzitter van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) afdeling De Wijk. Vandaag, op Wereld Bijen Dag, vraagt hij aandacht voor de soort. Hij vindt het van het 'allergrootste belang' dat er aandacht is voor de dramatische ontwikkelingen in de natuur. Hulshof ziet een Nationaal Centrum voor de Bij voor zich. Een plek voor informatie en activiteiten toegespitst op natuur en milieu.In informatiecentrum 't Ende in De Stapel (bij De Wijk) heeft de NBV, in samenwerking met Stichting Het Drentse Landschap, een bijenkast en de expositie De Bij en Wij ingericht. Hier ontstond het idee van Hulshof en Sonja van der Meer, directeur van Stichting Het Drentse Landschap, om een nationaal centrum te maken. Hulshof: "Het loopt er heel goed. We gaan er ook cursussen geven. We kijken hoever we hier kunnen komen. Als je nooit droomt gebeurt er niks, ik geloof in die droom!" Een concreet plan ligt er nog niet, maar Hulshof is ambitieus en gaat ervoor. Stichting Het Drentse Landschap geeft aan het te willen faciliteren.De wilde bijen hebben het moeilijk, de helft van de 358 soorten is bedreigd. Desondanks kijkt Hulshof niet pessimistisch naar de toekomst. "Ik vertrouw erop dat het goedkomt. Maar we moeten opschieten met veranderen." Wat we aan moeten pakken zijn volgens hem de geplaveide tuintjes, de kort gemaaide bermen en de bestrijdingsmiddelen van de landbouw. "Het is niet te geloven wat hier in Nederland allemaal kan, de bestrijdingsmiddelen op onze landbouwgrond zijn vaak heel slecht voor de insecten. Het is echt van belang dat dat beter bekend wordt."