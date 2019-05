In Assen wappert de Italiaanse was buiten

In Assen hangt vanaf vandaag de vuile was buiten. Vrolijk wapperend wasgoed in Italiaanse kleuren, met in het midden de Italiaanse vlag, moet de winkelstraten in Assen alvast in Italiaanse sferen brengen.

De binnenstad maakt zich daarmee op voor de Italiaanse tentoonstelling met schilderkunst,, die van juni tot november in het Drents Museum te zien is.De binnenstadsorganisatie Vaart in Assen (VIA) wil de stad in de sfeer van Napels brengen. Daar wordt het straatbeeld sinds jaar en dag bepaald door het kleurrijke wasgoed, wat boven straten en aan balkonnetjes te drogen hangt.Vanmorgen zijn medewerkers in alle vroegte begonnen, met het ophangen van wasgoed in de Kerkstraat, de Markt en Weiersloop, in allerlei kleuren en maten. De kleding is de afgelopen weken ingebracht door Assenaren op verschillende inzamelpunten. Ook is kleding gedoneerd door kledinginzamelbedrijf Sympany, dat na de actie de kleding weer recyclet.Over twee weken moet de hele binnenstad op die manier in Italiaanse sfeer zijn gebracht. Zo heeft VIA voor ondernemers speciale decoratiepakketten laten maken, waarmee ze hun winkel in Italiaanse sfeer kunnen brengen. Ook komen er aan lantaarnpalen in en rond het centrum nog speciale Sprezzatura-banieren.Op de Kop van de Vaart komt een Venetiaanse Rialtobrug, als eyecatcher voor de Italiaanse expositie in het Drents Museum. Kunstenaar Steve Ellis begint op 27 mei met de opbouw. Hij heeft hulp gekregen van leerlingen van Penta van het Dr. Nassaucollege. Zij hebben de raampartijen gemaakt.De onthulling van de Rialtobrug is op zondag 2 juni, voorafgegaan door een processie. Dan opent ook de tentoonstelling.