Soldaat van Oranje moet Johan Willem Frisokazerne van Assen redden

'Graag steentje bijdragen'

De 45 muzikanten die zijn opgetrommeld, komen van allerlei muziekkorpsen uit Groningen en Drenthe. Ze zijn er vanuit De Wijk, Hoogeveen, Zuidwolde en Assen, en zelfs vanuit Delfzijl en Bedum maakten ze de rit naar Assen. En ze blazen op het podium van DNK stuk voor stuk stevig hun partijtje mee.

Het muziekstuk van Soldaat van Oranje, dat niet langer duurt dan één minuut en vijftien seconden, zit er na zo'n tien keer repeteren goed in. Mede dankzij de strakke leiding van gelegenheidsdirigent Egbert Stroeve uit Westerbork. Hij kent het militaire klappen van de muzikale zweep. Zelf was Stroeve jarenlang trompettist bij de militaire kapel, tegenwoordig is hij actief als dirigent bij drie muziekverenigingen, in Grollloo, Elp en Ane. "Het is hartstikke mooi dat we op deze manier kunnen bijdragen aan de actie. Want de kazerne, die moet hier gewoon blijven, samen met de Koninklijke Militaire Kapel. Beide horen bij Assen."

Of het dit keer ook zal lukken, daar heeft Stroeve best een hard hoofd in. "Dit is nu al de derde keer dat ze Assen willen sluiten. Het is tot nu toe nog altijd goedgekomen, en ik blijf natuurlijk hopen, maar ik durf het dit keer echt niet te zeggen of het deze keer ook weer goed afloopt."

'We willen onze Diana niet kwijt'

Twee klarinettisten van het Asser harmonieorkest De Eendracht blazen enthousiast hun partijtje mee tijdens het muzikale protest. Hoe vaak ze het stuk ook moeten spelen, het maakt Viola Bekman en Ardie de Vrught niets uit. Ze doen het vol overgave. Want zij willen hun dirigent Diana Mols 'absoluut niet kwijt'.