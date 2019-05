Hans Kuipers nieuw in de coalitie, maar zeker niet nieuw in de politiek

Kuipers werd namelijk op zijn 17e lid van GroenLinks en was sinds 2010 duoraadslid voor de partij in Meppel. Drie jaar later werd hij lijsttrekker en fractievoorzitter van GroenLinks. Ook was hij actief als commissielid voor de provinciale GroenLinks-fractie.De Meppeler stoomde door in de politiek, want een jaar later werd hij lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen. Kuipers haalde twee zetels en kwam samen met Henk Nijmeijer in de Staten.Tijdens de verkiezingen van vorig jaar maart, was Kuipers opnieuw lijsttrekker. De partij mikte op vijf zetels, maar dat bleek net iets te veel van het goede. GroenLinks verdubbelde wel in zetelaantal en kwam op vier stuks uit. Aanvankelijk sprak informateur Roelie Goettsch alleen met de vier grootste partijen (en dus niet GroenLinks), maar al gauw bleek dat een coalitie met Forum voor Democratie niet realistisch zou zijn.Daarom mochten GroenLinks en de ChristenUnie aanschuiven. Een samenwerking met PvdA, VVD en CDA bleek haalbaar te zijn. De vier gedeputeerden uit de vorige bestuursperiode mogen ook de komende vier jaar door. Plus Hans Kuipers. Hij is daarmee een van de jongste gedeputeerden ooit.Nooit ging Kuipers met de auto naar Assen. Hij pakte liever de trein en huurde dan een OV-fiets voor het laatste stukje naar het provinciehuis. Maar of dat nog kan nu hij gedeputeerde is, is de vraag. "Ik ga proberen het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer te blijven te doen. Maar dat is afhankelijk van mijn agenda. De dienstreizen en werkbezoeken zullen waarschijnlijk wel met de dienstauto moeten, want de agenda is behoorlijk vol."En Kuipers is tevreden met het bereikte akkoord. "Er zit genoeg GroenLinks in, bijvoorbeeld op het gebied van natuur, biodiversiteit, weide- en akkervogels en kringlooplandbouw. Iedere partij heeft wat moeten inleveren in zo'n college, maar dit is zeker een groener akkoord dan we ooit gehad hebben in Drenthe. We krijgen genoeg ruimte om onze groene kant kwijt te kunnen."De 31-jarige Kuipers krijgt het druk. Naast zijn werk als gedeputeerde studeert hij nog natuurkunde en filosofie en is hij actief als bestuurslid bij de scouting in Meppel.