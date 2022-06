Grote kas Wildlands ontruimd om vreemde stof, enkele medewerkers misselijk

Vijf medewerkers van dierenpark Wildlands zijn vanmiddag door een nog onbekende stof misselijk geworden in de grote kas. Het gebouw werd ontruimd, meldt de Veiligheidsregio Drenthe.

In de grote kas van Wildlans wordt een regenwoud nagebootst. is meer dan 16.000 vierkante meter groot en op het hoogste punt 23 meter hoog. De temperatuur is gelijk aan die van een tropisch gebied, en er leven meerdere diersoorten die vrij door de kas kunnen bewegen.