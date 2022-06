Brede Haagse steun voor oproep om kazerne in Assen te behouden

Voor D66 staat de werkgelegenheid en economie van Assen en Drenthe voorop, zo zegt defensiewoordvoerder Alexander Hammelburg. "Ik heb de afgelopen maanden met veel Assenaren en ondernemers gesproken. Ze geven aan hoe belangrijk de kazerne voor Assen is. Ik ga er vanuit dat de staatssecretaris goed luistert naar de provincie en de stad Assen, en samen met hen tot een goed plan komt", aldus het D66-kamerlid.

'Over hoofden personeel'

De PVV windt er geen doekjes om, ze zijn mordicus tegen sluiting van de kazerne in Assen, zo meldt Sietse Fritsma. "Omdat draagvlak daarvoor onder het personeel totaal ontbreekt. Men heeft het gevoel dat er over de hoofden van de militairen beslissingen genomen worden, en ik vind dat ze daar gelijk in hebben. Vandaar dat we een mogelijke sluiting van de Asser kazerne niet kunnen steunen", zegt Fritsma.

Ook is de PVV bezorgd over het forse banenverlies. Volgens Fritsma moet de staatssecretaris de kazerne juist koesteren, vanwege de goede band die er is met stad en regio. "Defensie heeft al heel veel moeite om overal voldoende goed personeel te krijgen en te behouden, dus moet Defensie juist goed werkgeverschap laten zien. Met sluiting van de kazerne in Assen gebeurt het tegenovergestelde."

'Zomaar leeg achterlaten geen optie'

CDA-defensiewoordvoerder Derk Boswijk roept niet gelijk dat de Johan Willem Frisokazerne 'absoluut niet dicht mag'. Behoud van werkgelegenheid in de regio is vooral wat telt, zo zegt hij. "Assen heeft al de NAM die grotendeels vertrekt, wat heel veel banen kost. Daarom hebben wij tegen de staatsecretaris gezegd, dat we alleen zijn plannen steunen als er een goed alternatief ligt voor een invulling waar de regio zich ook in kan vinden. Zomaar leeg achterlaten en vertrekken is voor ons geen optie."

De defensiewoordvoerder van het CDA vindt het 'te kort door de bocht', om te roepen dat de kazerne per se moet blijven zoals die nu is, met de huidige militaire sterkte. "Natuurlijk zouden we het liefst willen dat de kazerne blijft. Collega-CDA-Kamerlid Agnes Mulder heeft er al een paar keer stevig voor gestreden voor die kazerne."

'Als ze er samen maar uitkomen'

Boswijk verwijst naar twee eerdere acties in het verleden, die de kazerne uiteindelijk wel overeind hielden. "Defensie zit ook al meer dan 125 jaar in Assen, en daardoor is er een bijzondere band tussen de militairen en de stad. Maar ik zeg dus niet dat daarom alles ook zo moet blijven, want dat is niet realistisch. Ik kan me voorstellen dat andere rijksdiensten erbij komen. Als de stad en de provincie eruit komen met het Rijk, dan is dat ook goed."