Roemenen krijgen celstraf aan de broek voor brutale diefstallen iPhones

De twee waren op 22 januari actief in Assen en Meppel. In telefoonzaken rukten zij duurdere iPhones van de ketting. Dit gebeurde eerst in een zaak in Assen. De ondernemer belde de politie. De dieven waren er vandoor in een auto met een Duits kenteken.Kort daarop sloegen de dieven toe in een zaak in Meppel. De agenten hielden een wagen met een Duits kenteken aan. In de auto zaten de twee verdachten en twee minderjarigen. Drie van hen namen de benen. De jongste sprong in de gracht en werd daaruit gevist.De agenten vonden in een verborgen vakje in de auto vijf gestolen iPhones. De 33-jarige bestuurder wist van niets, zei hij tegen de agenten. De 18-jarige medeverdachte en de twee minderjarigen bekenden. De twee oudsten verschenen niet op zitting. Het is niet duidelijk wanneer de minderjarigen voor de kinderrechter verschijnen.De officier van justitie vond dat hier sprake was van ‘mobiel banditisme’. Hij doelt op bendes die Europa doorreizen en misdrijven plegen. Hij stelde een celstraf van 12 weken voor. Die straf nam de rechter over.