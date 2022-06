Directeur Hondsrug College over heftige vechtpartij: 'Heel ernstig incident'

Filmpjes van het buitensporige geweld zijn doorgestuurd via verschillende chatgroepen en sociale media. Ouders zouden hun kinderen daardoor thuis houden, maar daarvan is volgens directeur Rolf Mulder van het Hondsrug College geen sprake.

"Sommige ouders zijn natuurlijk verontrust. Net als wij. Maar er is geen enkele sprake van thuisblijven", zegt Mulder. Hij noemt het voorval in het filmpje een incident. "Een heel ernstig incident, waarvan we allemaal geschrokken zijn." Het zou volgens de directeur gaan om een uit de hand gelopen vechtpartij waarin nare dingen zijn gebeurd. "Voldoende reden om in ieder geval de politie erbij te betrekken."