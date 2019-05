Nieuw college in Drenthe: dit zijn de plannen

Hans Kuipers (GroenLinks) is nieuw in het team van GS. De bestaande gedeputeerden van PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie zetten hun werk voort met grotendeels dezelfde portefeuilles.Het akkoord 'Drenthe, mooi voor elkaar 2019-2023' ademt geen grootschalige vernieuwingsdrift. Misschien niet verrassend met een college dat erg lijkt op het oude; alleen GroenLinks is erbij gekomen. Het nieuwe college wil in ieder geval eerst met PS in gesprek.Het stond de afgelopen jaren al op de agenda, maar Drenthe moet nog meer inzetten op het binden van jongeren. GS willen experimenten ondersteunen voor het gemeenschappelijk leven en wonen van jongeren en ouderen.'Belemmeringen om mee te doen pakken we aan en toegankelijkheid moet er zijn in de breedste zin van het woord', is in het akkoord te lezen. Er komt een raad met ervaringsdeskundigen die de provincie gevraagd en ongevraagd zal adviseren.Formateur Cees Bijl (PvdA) kondigde voor de verkiezingen al aan meer aandacht te willen schenken aan het sociale gezicht van Drenthe. Daarnaast wil het college graag ruimte geven aan sociaal ondernemerschap en betaalbaar wonen voor iedereen.De studies naar het gedeeltelijk verdubbelen van de N34 en een oplossing vinden voor de drukke A28 tussen Hoogeveen en Meppel gaan onverminderd voort. Nieuw is dat er met de provincie Overijssel onderzoek wordt gedaan naar een snellere en veilige verbinding met Twente. Of dit gaat over de verdubbeling van de N48 en N36 of de Nedersaksenspoorlijn staat niet in het akkoord.De succesvolle treinverbinding Emmen – Zwolle moet sneller worden en er moeten meer treinen gaan rijden. Ook ziet GS het liefst meer stoptreinen per uur op het traject Groningen – Zwolle.Er zijn de afgelopen jaren al diverse maatregelen genomen om een hoeveelheid aan water op te kunnen vangen, maar daar komen nu ook plannen bij om droogte beter te kunnen bestrijden. Drenthe moet volgens het akkoord ambitieus zijn in de energietransitie naar schone en duurzame energie, maar dat moet wel haalbaar en betaalbaar zijn.Drenthe moet een proeftuin worden voor innovatieve duurzame energieopwekking en verduurzaming. Aan omwonenden en bedrijven moet duidelijk worden gemaakt hoe ze duurzamer kunnen leven en werken. Zonne- en windenergie worden ondersteund, maar wel langs de lat van de omgevingsvisie.Wat betreft de winning van energie zoals gas en olie – de provincie gaat er niet over, dat doet den Haag – willen GS dat exploitanten met de inwoners gebiedsarrangementen afspreken. Als alternatief voor aardgas moeten initiatieven voor het vergassen van afval en het opwekken van biogas in kleine installaties steun krijgen.Nog een belangrijk onderwerp waar de provincie van alles van vindt, maar niet over gaat, is het zorgdossier. Drenthe blijft aan de zorgtafel trekken aan goede (ziekenhuis)zorg. Nieuw is dat GS, samen met andere partijen, medische specialisten wil aantrekken om de ziekenhuiszorg op peil te kunnen houden.De grootschalige theaterproducties op locatie, zoals Jumping Jack en het Pauperparadijs, smaken naar meer. Er moet er minimaal één per jaar plaatsvinden in Drenthe. De haalbaarheid van een kernpodium voor popmuziek moet dan ook worden onderzocht.De economie moet kunnen groeien, maar wel op een duurzame manier; misschien lastig voor VVD en GroenLinks. Het college blijft inzetten op de motor van de Drentse economie: het MKB. De zorg is een kansrijke economische sector en innovatie in de zorg moet gestimuleerd worden. Er is terughoudendheid in de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen; bestaande terreinen opknappen is beter.Met een GS die uit diverse partijen en belangen bestaat ontkom je, misschien nog wel meer dan eerder, niet aan compromissen. Het staat ook in het akkoord: ‘We kijken hoe we verschillende functies als natuur, biodiversiteit, duurzame landbouw, economie, energie en klimaat slim kunnen combineren’ en 'een provincie waar de mensen centraal staan en waar ruimte is voor verschillende meningen.'De tijd dat een paar grote partijen alleen een college van GS kunnen vormen is voorbij.