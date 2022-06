Voormalige daklozenopvang De Breehof wordt verbouwd tot zorgcomplex

In de zomer van 2020 verhuisde de daklozenopvang van De Breehof naar het voormalige postsorteercentrum aan de Weerdingerstraat in Emmen. Voor het op de schop doen van dat pand, investeerde het Leger des Heils een bedrag van vier miljoen euro. Het was vervolgens even de vraag wat er met De Breehof moest gebeuren.

Het Leger des Heils hakte daar vorig jaar de knoop over door. Harkema: "De mensen die we hier straks willen huisvesten, hebben langdurige zorg nodig." Het gaat onder meer om personen met een verstandelijke beperking." De nieuwe bewoners krijgen op de locatie 24-uurs begeleiding.

De verbouw, die begin dit jaar van start ging, loopt volgens schema, aldus Harkema. "Zoals het nu lijkt wordt alles eind september opgeleverd. Na het inrichten kunnen we, als alles volgens plan verloopt, in november verhuizen."

Tot dit jaar was er sprake van een bijzondere erfpachtconstructie wat betreft De Breehof. Hoewel het Leger des Heils de eigenaar was van het pand, was de grond in handen van de gemeente. Inmiddels heeft eerstgenoemde het perceel waar het gebouw op staat over kunnen nemen. "Op die manier vervalt het pand niet aan de gemeente op het moment dat de pachtconstructie verloopt", licht Harkema toe.