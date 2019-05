Slepende kunstvervalsingsaffaire weer voor Gerechtshof

Meijering eist geld omdat hij te goeder trouw valse kunst zou hebben gekocht. Van Loenen is het daar niet mee eens en eist alle door hem uitbetaalde schadevergoeding weer terug.De affaire rond twee vervalste kunstwerken van de bekende De Ploeg-schilder Jan Altink speelt al bijna twintig jaar en is daarmee de langstlopende kunstvervalsingszaak van ons land.Meijering voelt zich opgelicht, wil genoegdoening en blijft daarvoor procederen. Hij kocht twintig jaar geleden van vijf De Ploeg-schilderijen van Van Loenen, ooit gemaakt door de bekende schilders Jan Altink en Johan Dijkstra.Toen hij ze enkele jaren later wilde verkopen, ontdekte Meijering dat de werken niet deugden. Ze waren ook al eens opgedoken in een eerdere vervalsingsaffaire in 1993, waarbij Van Loenen verdachte was. De kunstwerken bleken qua herkomst 'bedenkelijk', maar er kwam geen strafzaak.Van twee Altink-schilderijen is twaalf jaar later, na onderzoek van deskundigen, vast komen te staan dat ze vals zijn. De drie andere werken bleken twijfelachtig, maar zijn niet vals verklaard. Van Loenen moest indertijd 55.000 euro betalen als voorschot, voor latere schadevergoeding.Sindsdien voert Meijering allerlei rechtszaken, om zijn geld terug te krijgen. Kunstverkoper Van Loenen voert op zijn beurt procedure op procedure om dit te voorkomen, omdat hij blijft volhouden dat de betwiste schilderijen echt zijn.Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft beide zaken van de twee kemphanen samengevoegd en die worden vanmiddag behandeld. Meijering stelt dat hij als gedupeerde nog steeds niet volledig schadeloos is gesteld voor alle schade en onkosten. Hij eist nog ruim 380.000 euro van Van Loenen, nadat er inmiddels bijna 90.000 euro is uitbetaald.De Drentse kunsthandelaar eist voor het Hof op zijn beurt de bijna 90.000 euro terug, wat hij afgelopen jaren al betaald heeft aan Meijering.En alsof deze schilderijensoap nog niet voldoende procedures kent, deed Meijering recentelijk aangifte bij de politie tegen kunsthandelaar Van Loenen, wegens smaad en laster.Aanleiding is een reportage van RTV Drenthe uit 2014. Daarin beweert Van Loenen dat er rond het schilderijenonderzoek door deskundigen 'gesjoemeld zou zijn met verfmonsters en dat rechters misleid zouden zijn'.Meijering pikt de beschuldiging van 'zwendel' niet en klaagt Van Loenen nu weer aan.