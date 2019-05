Eigenaar Dierenbegraafplaats Emmen stopt: 'Ik hoop dat er een opvolger komt'

Mensen die hun geliefde huisdier willen begraven, kunnen nog tot eind dit jaar terecht op de begraafplaats aan de Zwaaikom. Heijen wil de dierenbegraafplaats daarna alleen nog onderhouden. Als het even kan, tot 2029.Ondertussen hoopt hij dat iemand het begraven van hem wil overnemen. "Het is toch een beetje mijn kindje, dus ik hoop dat er een opvolger komt."Het idee voor een speciale dierenbegraafplaats ontstond jaren geleden, toen de kat van Heijnen doodging. "Ik ben echt een kattenmens", vertelt hij. "Mijn kat was veertien jaar en ik moest hem laten inslapen. Ik had 'm begraven bij de schuur, maar later dacht ik: hij had een veel mooiere plek kunnen krijgen."Een huisdier cremeren was voor Heijen geen optie. "Dan heb je geen plekje om naartoe te gaan. Als mensen behoefte hebben, beginnen we een begraafplaats, dacht ik toen. Ik heb er onderzoek naar gedaan en wat bleek? Veel mensen wilden dat wel."Inmiddels heeft de dierenbegraver een aardige klantenkring opgebouwd. Er liggen vijfhonderd dieren begraven. Van honden en katten tot konijnen en papegaaien. Alle huisdieren kunnen er terecht. Mensen die een dier laten begraven, krijgen daar standaard een tegel bij met de naam van het dier erop. "Maar mensen mogen er zelf ook iets op maken, of ze kopen bij mij een kist of steen." Ervan leven, kan hij niet. "Zoveel levert het allemaal niet op."Volgens Heijnen zijn er ook zeker mensen die nog terugkeren bij het graf. "Sommige mensen laten hun dier begraven en komen nooit meer terug, maar er zijn ook mensen die twee jaar lang elke veertien dagen langskwamen met rozen."