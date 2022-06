Vrachtwagenchauffeur overleden door botsing tegen boom bij Schoonebeek

De chauffeur van een vrachtwagen is vanavond overleden nadat hij tussen Schoonebeek en Nieuw-Schoonebeek op een boom botste. Het gaat om een 35-jarige man uit Coevorden, meldt de politie.

Hulpdiensten moesten hem na het ongeluk uit het voertuig bevrijden. Medische hulp bleek niet meer nodig; de man was al overleden aan zijn verwondingen.

Bij het ongeluk op de Europaweg (N836) raakte nog een andere auto betrokken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Over zijn verwondingen is verder niks bekendgemaakt. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden opgeroepen.