Rottweiler Renzo mag terug naar zijn baasje in Assen

Nadat hond Renzo in 2016 een fietser had gebeten, eiste het Assense gemeentebestuur dat de hond altijd aangelijnd en gemuilkorfd zou zijn. Dat ging goed, tot de eigenaar vorig jaar het muilkorven een keer vergat. Toen kreeg de hond het aan de stok met andere honden.De Raad van State stelt op basis van een gedragsrapport over Renzo vast dat het een sociale, dominante, maar geen agressieve hond is. Als hij aangelijnd en gemuilkorfd is, bestaat er voor de omgeving geen enkel risico.De hond zat op last van de gemeente Assen al acht maanden lang op een geheime opvanglocatie vast. Zijn baasje mocht de hond niet zien. Wel moet hij alle opvangkosten betalen.Ook in het feit dat die kosten alleen maar oplopen zolang de gemeente weigert de hond terug te geven, ziet de rechter een reden om de hond onder strenge voorwaarden terug naar zijn gezin in Assen te laten komen.Als de eigenaar zich niet aan de afspraken houdt kan de gemeente Assen weer naar de Raad van State stappen om alsnog inbeslagname van de hond te eisen. Later dit jaar volgt de bodemzaak en dan beslist de Raad definitief over het lot van Renzo.