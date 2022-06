A37 weer vrij na blokkade boeren bij Zwartemeer

Boeren hebben vanavond met trekkers de A37 bij Zwartemeer geblokkeerd met trekkers. Demonstranten stapten uit de trekkers en stonden op de weg of middenberm. Na ruim een uur was de weg weer vrij.

Later in de middag verzamelde een groep boeren zich voor afvalverwerkingsbedrijf Attero in Wijster, een van de stikstofuitstoters in Drenthe. Na een tijdje verlieten de boeren ook deze locatie, om nu de actiedag dus voort te zetten op de A37 bij de Duitse grens. Ook de grensovergang van de N366 bij Ter Apel wordt afgesloten door boeren.