Twee evenementen in Emmen op dezelfde plek en tijd: 'Organisatorische puzzel'

Een organisatorische puzzel in Emmen vrijdag. Door het verplaatsen van de 4 Mijl naar 1 juli valt dat evenement tegelijk met de Ladies Night Run. Ruim 2000 deelnemers lopen voor het goede doel in Emmen. "We hebben echt wel even moeten kijken hoe het past", laat Dennis Blaak van MM4 Events weten. Dat bedrijf organiseert beide evenementen.

Harde windstoten, regen en onweer waren vorige week vrijdag de boosdoener, schrijft ZO!34 . Het voorspelde noodweer maakte dat de 4 Mijl moest worden verplaatst. "Een keuze die je niet graag maakt", aldus Blaak. "Maar de veiligheid van de vrijwilligers, deelnemers en leveranciers staan voorop." Verplaatsen was de enige mogelijkheid voor de organisatie. "Na drie jaar afwezigheid staat iedereen te trappelen om mee te doen. Het evenement afblazen was geen optie."

De beste oplossing was verplaatsen naar vrijdag. "Mensen hebben ervoor getraind en zijn nu fit, we willen dat niet onderbreken", legt de organisatie uit. Daarnaast kijken Blaak en zijn collega's met een schuin oog naar de oplopende besmettingscijfers. "We durfden het niet aan om het naar het najaar te zetten, met een kans op een nieuwe lockdown."

Dubbele plannen

Door het geschuif in de kalender heeft de organisatie nu wel een dubbele afspraak staan. "De dames wilden we ook niet verzetten", legt Blaak uit. De samenvoeging betekent vooral dat de Ladies Night Run flink op de schop gaat. De run, die voor Pink Ribbon wordt gelopen, gaat hetzelfde parcours volgen als de 4 Mijl.

Een start in Delftlanden en een finish op het Raadhuisplein stonden al gepland voor de 4 Mijl. Voor de Ladies Run is hetzelfde parcours gekozen. Een unieke situatie, al probeert de organisatie het zo gescheiden mogelijk te houden. "Beide evenementen hebben hun eigen allure en goede doel, dat wil je waarborgen."

Eigen feestje

Om alles in goede banen te laten verlopen is besloten om lopers niet op hetzelfde tijdstip te laten starten. Ook zijn er voor de Ladies Run aparte versieringen geregeld. "We wilden niet dat het voor deelnemers als één evenement zou voelen." De dames van de Ladies Run worden ontvangen op het Raadhuisplein via een roze loper en langs de route zullen meerdere roze en witte ballonnen te vinden zijn. "Daarnaast hebben ze aan het einde ook een high-wine, alleen voor hen", legt Blaak uit.

Boze deelnemers

Voor een aantal sporters is de situatie verre van ideaal, bijvoorbeeld doordat ze vrijdag verhinderd zijn. Geld krijgen ze niet terug en dat leverde enkele boze reacties op. Blaak: "Dit is een overmachtssituatie, zo staat het ook beschreven in de algemene voorwaarden als je een ticket koopt."