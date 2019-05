Herstelhotel Hoogeveen haast té populair

Willy Otten, medewerker van het herstelhotel, werkt er nu twee en een half jaar. In die tijd heeft ze nog bijna geen lege kamer gezien. "Als ik kijk hoe vaak wij 'nee' moeten verkopen, dat is wel vrij ernstig. Zoals vandaag, dan is er iemand met ontslag, maar ook alweer een nieuw iemand in een opname. En dat gaat eigenlijk continu zo door", vertelt Otten. "Het gebeurt niet vaak dat we een bed leeg hebben."Het herstelhotel kent 14 kamers en cliënten kunnen maximaal drie maanden in het 'hotel' blijven. De reden waarvoor ze komen kan erg afwisselen. "Wij geven de ongeplande zorg. Als iemand niet zelfstandig naar het toilet kan, dan is dat voor thuiszorg heel lastig om in te plannen", zegt Otten. "En dat kunnen wij hier wel doen want er is gewoon 24 uur zorg aanwezig.""We zijn ook heel erg gericht op de zelfstandigheid van mensen. We proberen mensen zoveel mogelijk zelf naar de huiskamer te laten lopen en zelf koffie of thee te laten pakken. Om op die manier mensen al zoveel mogelijk voor te bereiden op het naar huis gaan."In oktober kreeg Laura Klok een ongeluk en samen met de gevolgen die ze overhield aan een hersenbloeding van 14 jaar geleden, kan ze op dit moment weinig zelf. Het advies aan haar was om zes weken stil te zitten en samen met specialistische zorg te werken aan herstel. Dat krijgt ze nu in het het herstelhotel van Hoogeveen "Voor mij betekent dit rust. Dan zit ik dus in een rolstoel en alles wordt verder aangedragen. Het is voor mij perfect."Klok zat eerder al eens in revalidatiecentrum de Vogellanden in Zwolle. De sfeer van beide plekken vindt ze erg op elkaar lijken. Maar door het herstelhotel in Hoogeveen kan ze dichter bij haar vrienden en familie zijn. Dat voor het herstelhotel geen afgebakende bezoekuren gelden komt haar ook goed uit. "Ik heb een zoon van 14. Hij woont bij zijn vader, ook hier in Hoogeveen, en nu kan hij onder schooltijd in een tussenuur of gewoon in een weekend hier langskomen. In een ziekenhuis of revalidatiecentrum kan dat niet, dan kan het bijvoorbeeld pas vanaf vier uur 's middags. Hij heeft zijn wereldje hier en dit past daar goed bij."