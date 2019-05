Ronald Lubbers in Sportcast #39: Snel duidelijkheid cruciaal voor nieuw stadion

Lubbers is druk bezig met de ontwikkeling van een nieuw stadion en de voorzitter heeft haast: "Ik hoop dat er binnen 3 a 4 maanden meer duidelijkheid is." Lubbers denkt dat nieuwbouw de beste oplossing is, al wordt er ook nog gekeken naar uitbreiding van het huidige stadion. Het panel snapt Lubbers wel en roept provincie, gemeente en bedrijfsleven op om ambitie te tonen en de plannen mogelijk te maken.Ronald Lubbers (voorzitter/directeur ad interim FC Emmen)Dink Binnendijk (directeur/hoofdredacteur RTV Drenthe)Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)Dick Heuvelman (sportgeweten)René PosthumaDe Drenthe Sportcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.Genoten van onze Drenthe Sportcast? Abonneer je ook op onze podcast van Drenthe Toen over de geschiedenis van onze provincie, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude) radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.