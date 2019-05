Kinderen in Asser wijk Kloosterveen: Ons speelbos moet blijven!

"Kappen met kappen", roepen tientallen spelende kinderen in koor, "het bos moet blijven." Ze willen niet dat hun avontuurlijke speelplek aan de noordwestkant van de wijk Kloosterveen moet wijken voor nieuwe uitbreiding van de wijk. En die staat eraan te komen.Moeder Laura Dusseljee heeft de tekeningen voor woningbouw bestudeerd en de schrik sloeg haar om het hart. "Het bos verdwijnt helemaal van de kaart en van de natuurspeelplaats blijft een paar meter over. Meer niet. Doodzonde. Kinderen zijn hier graag buiten. Ik heb dat liever, dan dat ze de hele dag achter schermpjes zitten."Tientallen kinderen uit Kloosterveen maken dagelijks de gang naar het natuurgebied om de hoek. Ze klimmen en klauteren graag in het speelbos, pal naast de woonstraten de Bosbraam en de Bostulp. Er wordt hout gesprokkeld, ze doen er zogenaamd aan kamperen, en spelen verstoppertje. "Dit mag niet weg, want waar moeten we dan straks naartoe", vragen de meiden zich af.En waterplezier hebben ze op de natuurspeelplaats een eindje verderop. Het is speciaal aangelegd, er staan fruitbomen, en voor de jeugd is er water en modder. Want er staat een grote waterpomp, met water dat uitloopt in een stroompje. Balanceren op boomstammen, die er overheen zijn gelegd, is voor veel kinderen dé uitdaging.Het wil er bij moeder Alied van den Berg niet in, dat dit alles straks weggaat. "Laat ze het integreren, tussen de huizen. Waarom niet? Nergens vind je zo'n mooi plek, waar kinderen lekker kunnen ravotten. Dit is veel spannender dan een vlak voetbalveldje, waar iedereen zicht op heeft. En ik hoef ze niet naar buiten te sturen. Ze gaan altijd uit zichzelf, het bos in. Dat is toch belangrijk voor de jeugd. Op allerlei mogelijke manieren wil de gemeente de jeugd stimuleren, om buiten te spelen. Hier hoeft dat niet, dat gaat vanzelf. Da's toch mooi?"Trots is ze op haar zoontje Bernd van 8 jaar. "Toen mijn man de bouwplannen ontdekte, en zag dat het bos en de speelplaats bedreigd werden, kwam hij gelijk in opstand. Toen kwam het idee voor de handtekeningenactie. We hebben lijsten voor hem uitgeprint en daarmee is hij in de buurt rondgegaan, met behulp van Wout. Prima toch?"Nu hopen ze dat er ook daadwerkelijk iets mee gebeurt. In elk geval zijn de handtekeningen opgehaald door de fractie van de ChristenUnie. "Ze zijn meteen wezen kijken, dus hopelijk helpt dat."De ChristenUnie heeft de kwestie inmiddels aangekaart bij het college van B en W. Via schriftelijke vragen vraagt de fractie om opheldering. Zo wil de fractie weten of het college buitenspelen ook een belangrijke activiteit vindt, en in hoeverre het speelbos en de natuurspeelplaats ook behouden kunnen blijven, ondanks de woningbouw.