Petitie voor behoud van JWF Kazerne moet laatste zetje aan Tweede Kamer geven

Dat is volgens Pol al een groot verschil met afgelopen februari, toen de sluiting werd aangekondigd. "Toen was de houding vanuit Den Haag 'nee, we gaan sluiten en dat is het'." De actievoerders proberen met de 11.500 handtekeningen de druk in Den Haag wat op te voeren. "We hadden een 'nee' en dat is nu al een 'misschien' geworden. Dat is al een hele mooie stap voorwaarts. Deze petitie laat zien dat mensen in Assen erg betrokken bij de kazerne zijn en ervoor gaan."