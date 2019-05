Haveltse mag zich Nederlands kampioen bloemschikken noemen: 'Eindelijk!'

De inwoonster van Havelte reisde zondag vol goede moed af naar het Gelderse dorp. "Alle finalisten kregen een grote doos en emmers vol met bloemen. In die doos zat een enorme vaas en daarop moesten we een bloemstuk maken", legt ze uit.De opdracht was om van alle beschikbare bloemen iets te gebruiken en een bepaalde techniek te gebruiken. Van Elp paste een vlechttechniek en geknoopte bladeren toe. "Je kijkt naar het beschikbare materiaal en bedenkt wat mogelijk is. Er zaten lange grasstukken tussen, dus leek vlechten mij wel een goed idee."Van Elp mocht als finalist meedoen omdat ze in april als bloemschikkampioen van Noord-Nederland een gouden ticket voor het nationale kampioenschap had ontvangen. Ze geeft eerlijk toe dat het in die finale niet meteen van een leien dakje ging."Ik was zó zenuwachtig in die finale, dat ik van gekheid niet wist wat ik moest bedenken", blikt ze lachend terug. "Maar uiteindelijk ben ik toch maar begonnen, want we hadden slechts drie kwartier de tijd."Bijna ging ze de fout in. "Er zaten prachtig hoge alliums tussen, die ik al in de vaas had gezet. Maar toen ik de opdracht nog eens goed doorlas, bleek dat het bloemstuk niet hoger dan vijftig centimeter mocht zijn. Allemachtig wat jammer, dacht ik. Toen moest ik een flink stuk van die alliums af halen. Eén van de juryleden vond dat ook heel zonde."Uiteindelijk rolde Van Elp in haar categorie als winnares uit de bus. "Wat ik begreep van de jury had één vrouw de verhoudingen van haar bloemstuk niet helemaal op orde en een andere finalist had een paar technische fouten. Ik zat de laatste jaren altijd wel een keer in de top-5 of top-10, maar de winst zat er nooit in. Eindelijk heb ik nu een keer gewonnen!"Door die winst sleepte ze een reis voor twee personen naar Dublin in de wacht. Of Van Elp straks de Ierse flora en fauna van dicht bij gaat bewonderen, is echter nog maar de vraag. "Ik durf namelijk niet te vliegen", verklapt ze.Toch is er één schrale troost. Want het winnende bloemstuk staat inmiddels fier in haar eigen woning te pronken.