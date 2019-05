Game of Thrones-fans op puntje van hun stoel: 'Hij zal niets verklappen'

Hij heeft niet de mogelijkheid om de grote finale van de serie maandagavond te bekijken. "Dus ga ik er morgen voor zitten", vertelt hij. En dat valt niet mee, want hij kan niet wachten om te zien hoe het afloopt. "Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Met een aantal vrienden is het al dagenlang speculeren. Eén van die vrienden kijkt vanavond wel, maar we hebben goede afspraken gemaakt: hij zal niets verklappen."Renardel de Lavalette groeide in de acht seizoenen dat de serie bezig is, uit tot een heuse idolaat. Zelfs zijn bruiloft vond in Game of Thrones-stijl plaats. "Ik wil niet zeggen dat het mijn leven acht jaar beheerst heeft, maar ik vond de serie wel heel erg interessant en erg mooi", zo laat hij weten.Game of Thrones speelt zich af in een mythische wereld, waarin verschillende adellijke families tegen elkaar strijden om op de IJzeren Troon te mogen plaatsnemen."Cersei zat op de troon, maar die heeft hele nare dingen gedaan en moest er hoe dan ook van af. Ik ben zelf op de hand van de goede personages en vind Jon Snow fantastisch, hij mag de troon wel claimen, maar dat wil-ie dan weer niet. Eigenlijk is het een beetje ingewikkeld op dit moment."Overigens zijn niet alle Game of Thrones-fans even blij met het laatste seizoen van de serie. Er zijn zelfs fans die een petitie zijn gestart om het laatste seizoen opnieuw te laten maken. Maar daar heeft de Exloër zijn handtekening nog niet onder gezet."Ik heb begrepen dat er verschillende versies van het seizoensslot zijn opgenomen, zelfs de hoofdrolspelers wisten vooraf niet welke versie uiteindelijk gebruikt zou worden. Maar als je kijkt hoe sterk de eerdere seizoenen waren, kan ik me de teleurstelling voorstellen. Misschien is het seizoen onder tijdsdruk min of meer afgeraffeld."De Game of Thrones-fan vreest er dan ook voor dat de slotaflevering van de serie een anticlimax wordt. "Als die aflevering niet bevalt, vind ik dat oprecht jammer. Dan blijf ik wel enigszins met een onvoldaan gevoel zitten, ja."Bang voor het zwarte gat als de serie ten einde is gekomen, is Renardel de Lavalette niet. "Er zijn gelukkig veel meer mooie series. Zo ben ik ook gek op Engelse crimi's. Maar ik heb nog meer leuke hobby's, dus geen zorgen, ik vermaak me ook na Game of Thrones nog wel."