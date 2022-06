Demonstrerende boeren bij provinciehuis in gesprek met politici

Langs de toegangsweg naar het provinciehuis staan de trekkers opgesteld. Onder andere landbouwgedeputeerde Henk Jumelet en Commisaris van de Koning Jetta Klijnsma zijn door de boeren aangesproken. "We hebben Jumelet de boodschap meegegeven dat we erop vertrouwen dat hij voor ons opkomt", zegt Roelof Timmermans, een van de demonstrerende boeren. Hij is samen met de andere boeren van mening dat het CDA de macht heeft om de stikstofplannen van tafel te krijgen. "Jumelet heeft in ieder geval aangegeven dat hij zijn best gaat doen. Het is een heel lastig parket waar iedereen in zit."