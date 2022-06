Hoe vanzelfsprekend is drinkwater nog? 'Een steeds grotere uitdaging'

Dat heeft allemaal gevolgen voor de consument. Want die gaat in ieder geval meer betalen voor drinkwater. Bij alle drie de drinkwaterbedrijven die Drenthe van water voorzien zijn de tarieven dit jaar gestegen. Bij al deze bedrijven is het tarief gestegen naar 72 eurocent voor 1000 liter drinkwater. Vorig jaar lagen die tarieven rond de 63 eurocent per 1000 liter. Alleen Waterbedrijf Groningen was iets duurder vorig jaar met 67 cent. En deze tarieven gaan in de toekomst alleen maar verder en sneller stijgen, verwachten de drinkwaterleveranciers.