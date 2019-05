Fanatieke zwemmers doen voor de 45e keer mee aan de Zwemvierdaagse Noord-Sleen

Een half uur voor het officiële startmoment zijn beide fanatiekelingen al van de partij. En toevallig zijn ze op hetzelfde idee gekomen. Allebei hebben ze hun 44 medailles op een handdoek vastgemaakt. "Voor mij betekenen deze medailles heel veel", vertelt Gezina Olthof.De 72-jarige zwemster zwemt twee dagen in de week in het zwembad. "Ik vind dat fijn", vertelt ze. "Ik zie wel hoe lang ik het vol houd, maar je merkt wel dat je ouder wordt. Ik word namelijk sneller moe."Ook Albert-Jan Hazelaar is er weer helemaal klaar voor. "Ik heb ooit rond 1990 een auto-ongeluk gehad. Toen ging het zwemmen echt moeilijk", legt hij uit. "Ik heb toen gezegd: 'zolang als het zwembad er is, ga ik zwemmen'", vertelt Hazelaar terwijl hij trots naar zijn 44 medailles kijkt.Nicole Piening van het Bosbad Noord-Sleen vindt het een geslaagde eerste dag. "We hebben meer dan honderd inschrijvingen, dus de eerste dag is goed bevallen. Het weer zat namelijk niet mee."Ze is blij met zwemmers zoals Olthof en Hazelaar. "Ik vind het heel bijzonder dat beide meedoen sinds de opening van het bad. Het is super mooi dat ze ons altijd gesteund hebben in alles. Heel leuk om te zien."De zwemvierdaagse van het zwembad duurt nog tot en met vrijdag. Op die dag worden ook de medailles uitgereikt, waarvan twee deelnemers dus de speciale 45e medaille opgespeld zullen krijgen.