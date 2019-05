Ondernemers in Coevorden positief over concentreren winkels

Net als in veel andere plaatsen is de crisis ook in Coevorden niet onopgemerkt voorbij gegaan. En nu we ook steeds meer online kopen zien we steeds meer lege winkelpanden in de binnenstad. Cijfers bewijzen het ook. In 2014 kwamen er wekelijks nog zo’n 33.000 bezoekers naar het hart van de Ganzenstad, twee jaar later waren dat er nog ‘slechts’ 25.000.De gemeente en de ondernemers praten al jaren over oplossingen. Vanavond moet er dan een formele stap gezet worden. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de denkrichting zoals die is vastgelegd in het opgestelde advies. De Markt moet de huiskamer van Coevorden worden, met de Friesestraat en een deel van de Bentheimerstraat als kernwinkelgebied.Ondernemers die buiten dat gebied vallen hoeven daar zeker niet weg, zo benadrukte wethouder Jan Zwiers onlangs al tijdens een commissievergadering. Maar als ze willen verkassen naar het kernwinkelgebied kunnen ze subsidie krijgen. Ook is er geld beschikbaar om panden op te knappen.Tineke Redder heeft deze mogelijkheid al aangegrepen. Ze begon 16 jaar geleden haar winkel Tinkebel in de Bentheimerstraat. Onlangs heeft ze haar winkel verhuisd en dat bleek een prima keus. “Het is hemelsbreed maar een klein stukje, maar het maakt een wereld van verschil”, vertelt ze. Dat de gemeente een kleine subsidie gaf maakte de keus alleen maar makkelijker.Redder is niet de enige ondernemer die het nieuwe beleid om tot een kleiner winkelgebied te komen onderschrijft. “Het plan is erg goed gevallen. Er is veel over gepraat en ondernemers zijn steeds goed betrokken bij de uitwerking”, blikt Klaas Lamberink van het citymanagement terug.Sommige ondernemers vinden dat het allemaal wel wat sneller had gemogen. Het heeft best even geduurd voordat voldoende neuzen dezelfde kant op stonden. “Mijn ervaring is dat sommige ondernemers in Coevorden nogal behoudend zijn”, zegt Jan Hoving. Hij was één van de architecten van het nu voorliggende plan en had zelf 21 jaar lang een drogisterij in winkelcentrum Gansehof in Coevorden.De Gansehof heeft in het plan een wat bijzondere positie. Het winkelcentrum, dat de nodige leegstand kent, heeft twee ingangen. De zijde aan de Friesestraat valt wel onder het kernwinkelgebied, de andere kant niet.Woordvoerder Roeland Hup van de winkeliers in de Gansehof zegt vooral blij te zijn dat er nu duidelijkheid komt. Hij zegt ‘geen wanklank’ te hebben gehoord over het plan. De eigenaar van het complex uitte onlangs wel bezorgdheid.Goed nieuws is er te melden over één van de lelijkste locaties in de binnenstad van Coevorden. Een bouwvallig terrein aan de Sallandsestraat, in de volksmond ‘Klein Aleppo’ genoemd, is in het bezit van de gemeente gekomen. Samen met omwonenden wil de gemeente nu plannen maken voor het gebied.