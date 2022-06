Winningsplan zoutbedrijf Nedmag en ministerie onder vuur bij rechter

Lekkende zoutkoepel

Ook een veelbesproken incident uit 2018 - waarbij mogelijk pekelwater met diesel de bodem in lekte - is uitgebreid besproken. Nedmag meent dat een ondoordringbare kleilaag de diesel tegenhoudt, waardoor de vloeistof niet in het grondwater of aan het oppervlak kan komen.

Stop Zoutwinning neemt daar geen genoegen mee en vreest dat er wel degelijk diesel naar boven is gestroomd. Sterker: in peilbuizen aan het oppervlak is in het verleden al diesel gevonden.

De stichting is bang dat door nieuwe zoutwinning ook nieuwe ongelukken met diesel kunnen gebeuren. Dat er diesel in de peilbuizen zat, erkent directeur Abel Jan Smit van Nedmag. Al komt die diesel volgens hem niet uit het diepe lek, maar uit 'ondiepere bodemlagen'.

Lastige vragen

Ingewikkelder wordt het als de rechtbank vragen stelt over het juridische verschil tussen zout winnen en zout aflaten (het oppompen van water met zout, red.), Door het aflaten van de caverne waaruit de diesel lekte, daalt de bodem verder dan in het winningsplan is toegestaan.

De minister hoefde daar volgens zijn vertegenwoordiger niet apart naar te kijken, maar daar is de rechter kritisch over. "Want dat heeft effecten op het milieu en de bodemdaling. Waarom is dat dan niet beoordeeld?", vroeg de rechter. Een duidelijk antwoord had het ministerie daar niet op.

'Zoutwinning kan door'

Om een duidelijk beeld te krijgen van de zoutwinning heeft bureau STAB in opdracht van de rechtbank een uitgebreid rapport geschreven. Hoewel er kritische noten in staan, is de algehele conclusie van STAB dat zoutwinning in het gebied gewoon moet kunnen.

Stop Zoutwinning grijpt onderdelen van het rapport juist aan om ervoor te zorgen dat de zoutwinning moet ophouden. De rechtbank doet binnen nu en twaalf weken uitspraak.