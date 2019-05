Spelers en hoofdsponsor verlengen bij E&O

Na het aanblijven van doelman Wouter Sijpkes meldt E&O dat de hoofdmacht intact blijft. Zo zijn basiskrachten als Rick Wielage, Kilian Tubben en Daan Molenbroek ook na de zomer in het Emmer groen-wit te bewonderen.Daardoor kan E&O verder bouwen aan het talentvolle vlaggenschip. Na een herstart, waarbij de jeugdopleiding de belangrijkste pijler is geworden, hoopt de oud-landskampioen binnen een paar jaar mee te spelen om de bovenste plaatsen in de eredivisie.Twintigers Gijs Freriks en Jorg Eising doen een stapje terug. Het duo sluit aan bij de reserveploeg dat na één seizoen in de eerste divisie terug is gekeerd naar de tweede divisie. Ook provinciegenoten Unitas (Rolde) en HVC (Barger-Compascuum) zijn in deze competitie actief.Oosting blijft voor een extra jaar aan als hoofdsponsor. Het bedrijf uit Emmen gaat haar zesde seizoen als belangrijkste partner van E&O in.De formatie van Freek Gielen, die dit seizoen als eindverantwoordelijke op de bank debuteerde en een doorlopend contract tot 2020 heeft, sloot het jaar af op de zesde plaats. In het slotduel in de Runner Up Competitie bogen de Emmenaren voor de tweede keer in een week voor Tachos uit Waalwijk.