Meer dan 110 jaar oud: oudste kleurenfoto's van Drenthe gevonden

Hij maakte vaak foto's van oude boerderijen, zoals in Schoonebeek, Emmen, Zwiggelte en Amen. "Ons beeld van het verleden is vooral zwart-wit. Het is een bijzondere ervaring om nu iets van de kleuren van onze provincie in 1910 te zien. Een mooie kleurrijke foto is die van een grote boerderij tussen het groen in Schoonebeek", zegt Mark Goslinga, conservator van het fotoarchief.