Kampeerwinkels kampen met leveringsproblemen door oorlog Oekraïne

Het leveringsprobleem heeft verschillende oorzaken. De oorlog in Oekraïne is daar een van. Van der Meulen: "Er is een tekort aan grondstoffen. Daardoor kunnen producten niet gemaakt worden. Er zijn transportproblemen vanuit het Verre Oosten. En er is een personeelstekort in de fabrieken."

Kogelvrije vesten

Sommige grotere winkels hebben grote voorraden in gekocht, zoals de Kampeerhal in Roden. Maar ook daar beginnen tekorten te ontstaan. "Dat merken wij vooral bij de verkoop van voortenten", zegt Richard Kremer van Kampeerhal Roden. "Die worden vooral in Oost-Europa gemaakt en door de oorlog moeten sommige fabrieken kogelvrije vesten maken. Daardoor wordt het een en ander niet geleverd."

Kremer benadrukt dat er toch meestal wel een oplossing wordt gevonden. "We hebben zoveel verschillende merken en soorten dat het wel lukt, als men een beetje flexibel kan zijn."